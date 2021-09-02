МИД Грузии прокомментировал введение безвизового режима с Северной Македонией

БАКУ /Trend/ - Введение безвизового режима между Грузией и Северной Македонией глава грузинского МИД Давид Залкалиани назвал началом нового этапа отношений между двумя странами, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Соглашение о введении безвизового режима между Грузией и Северной Македонией вступило в силу, и это подняло уровень нашего сотрудничества на новую ступень и открыло путь к расширению связей между нашими странами. Поздравляю Грузию и Северную Македонию», – написал Залкалиани в Twitter.

Ранее заявление о введении безвизового режима сделал глава внешнеполитического ведомства Северной Македонии Буяр Османи. По его словам, это начало новой успешной главы двусторонних отношений между Грузией и Северной Македонией.

Напомним, что соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Северной Македонией вступило в силу 1 сентября.

Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя странами президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский подписали в мае нынешнего года.

Грузия имеет безвизовый или частично безвизовый режим со 116 странами мира.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)