В Азербайджане предприниматели получили почти 6 млн евро в рамках инициативы EU4Business
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С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате военных преступлений Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)
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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование освобожденных территорий – посол
Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)