Пакистанская компания построит в Узбекистане фармацевтический завод

БАКУ/Trend/- Пакистанская фармацевтическая компания Citi Pharma Limited откроет фармацевтический завод в Узбекистане на 3 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Business Recorder.

Компания заключила соглашение с Наманганской областью Узбекистана о создании дочернего предприятия. Об этом она сообщила в документах, поданных для выпуска акций на фондовой бирже Пакистана.

Citi Pharma намеревается запустить производство в Узбекистане в следующем году. Стоимость проекта составляет 3 миллиона долларов, из которых компания предоставит 1 миллион долларов собственных средств, а узбекские и международные банки — кредиты ещё на 2 миллиона долларов.

Власти предоставили компании 5 гектаров земли под строительство, а также освободили будущее предприятие от налогов на 10 лет.

Ожидается, что завод будет производить сиропы, жидкие и другие препараты для рынка Узбекистана. Активные ингредиенты для лекарств будут поставляться из Пакистана. Также Citi Pharma будет продавать материалы другим узбекским фармкомпаниям.