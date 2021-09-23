Грузия назвала объем переработанных яблок

БАКУ /Trend/ - В рамках программы содействия фермерам в реализации нестандартных яблок в Грузии переработаны 2,7 тысячи тонн этой продукции, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Агентство развития села.

Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.

В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают до десяти перерабатывающих предприятий.

Процесс сдачи нестандартных яблок начался с 10 сентября. Фермеры могут сдать эту продукцию компаниям по переработке фруктов, участвующим в программе.

Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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