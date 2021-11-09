Всемирный банк поддержит реформирование системы сельского хозяйства Казахстана

По итогам встречи Министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева с руководством Всемирного банка, прошедшей в столице США Вашингтоне, стороны договорились о сотрудничестве по Программе Всемирного Банка (технической помощи) по оказанию поддержки развитию сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Всемирный банк учредил Программу технической помощи для оказания поддержки заинтересованным странам в оценке осуществимых и конкретных вариантов в контексте пересмотра и переориентации их текущей политики и поддержки сельского хозяйства.

Программа уже сотрудничает с 13 странами, чтобы поддержать их в аналитической работе и предоставить технически, экономически и социально осуществимые варианты реформ. В рамках помощи по перестройке сельскохозяйственной политики, Банк организовывает политические круглые столы высокого уровня для повышения глобальной осведомленности и формирования консенсуса в целях мобилизации усилий по переходу к устойчивому сельскому хозяйству.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на встрече с руководством Всемирного банка обсудил вопросы предоставления технической помощи Казахстану рассчитанную на 2 года, за счет грантовых средств, направленных на поддержку создания устойчивой агропродовольственной системы, ориентированной на рост сельского хозяйства, минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение более высоких результатов в области продовольственной безопасности и питания на основе приоритетов Национального проекта развития АПК на 2021-2025 гг.

В рамках Технической помощи международными экспертами совместно с Министерством сельского хозяйства РК будут проведены углубленный анализ системы субсидирования с учётом международного опыта в данной сфере, предложены эффективные меры господдержки, оказано содействие в предоставлении финансовой поддержки.

Также, принимая во внимание изменения климата, подверженность части Казахстана засухи, Всемирный банк разработал ряд рекомендаций по снижению ее влияния на сельское хозяйство, выработки эффективной стратегии по управлению и смягчению последствий. По заверению казахстанской стороны, данные рекомендации будут тщательно изучены всеми заинтересованными органами.

Стороны подтвердили приверженность достижению позитивных результатов в рамках Технической помощи, а так же договорились поддерживать высокую динамику контактов.