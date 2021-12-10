Молодежь в Азербайджане активно участвует в разработке стартап-проектов в аграрном секторе

БАКУ /Trend/ - Наблюдается активное участие молодежи в разработке стартап-проектов в аграрном секторе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров на II Форуме молодых предпринимателей в Баку.

Он отметил, что II Форум молодых предпринимателей прошёл, в отличие от первого, с гораздо большим числом участников, в том числе структур, которые присоединились к нему.

"Также на нынешнем форуме был рассмотрен более обширный круг вопросов. Этот форум можно назвать платформой, где мы рассказываем о реализованных проектах и инициативах. Наш Фонд в течение текущего года поддержал порядка 20 проектов в различных регионах страны, а также продолжается работа по повышению уровня знаний молодых предпринимателей в 54 центрах Фонда», - сказал Джафаров.

Говоря о развитии предпринимательства в регионах страны, он отметил, что наблюдается активное участие молодежи в разработке стартап-проектов в аграрном секторе.

Он отметил, что Фондом молодежи обеспечивается финансирование молодых предпринимателей посредством проведения грантовых программ.

«Мы выделяем средства для развития предпринимательства по модели самозанятости», - сказал Джафаров.

Отметим, что впервые Форум молодых предпринимателей был организован в 2019 году Фондом молодежи совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)