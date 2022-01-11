В Баку предложено разместить постоянно действующую экспозицию дагестанских товаропроизводителей

БАКУ /Trend/ - В Баку может быть размещена постоянно действующая экспозиция дагестанских товаропроизводителей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане.

Как отмечается, 10 января в представительстве РЭЦ в Азербайджане состоялась рабочая встреча торгового представителя России Руслана Мирсаяпова с делегацией Республики Дагестан РФ под руководством директора регионального Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.

Во встрече также приняли участие представитель АО РЭЦ в Азербайджане Николай Бондов, сотрудник представительства Республики Дагестан РФ в Баку Хосров Гасанбеков, сотрудники торгпредства.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Азербайджана в промышленные проекты, предприятия туристической инфраструктуры, аграрный сектор Республики Дагестан. Также по инициативе дагестанской стороны в настоящее время рассматривается возможность размещения в Баку постоянно действующей экспозиции дагестанских товаропроизводителей для презентации экспортного потенциала республики», - говорится в сообщении.