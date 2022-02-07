ЗАО AzerGold резко увеличило продажи продукции на внутреннем рынке

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ЗАО AzerGold реализовало на внутреннем розничном рынке 2 649 унций своей продукции.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, это на 446 процентов (в 5,5 раза) больше, чем годом ранее.

Как отметил Ибрагимов, 97 процентов реализованной продукции пришлось на золото, три процента - на серебро.

Стоимость реализованной продукции выросла на 378 процентов (в 4,8 раза) по сравнению с 2020 годом - до 8,7 миллиона манатов, сказал глава правления.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)