ЗАО AzerGold резко увеличило продажи продукции на внутреннем рынке
БАКУ /Trend/ - В 2021 году ЗАО AzerGold реализовало на внутреннем розничном рынке 2 649 унций своей продукции.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.
По его словам, это на 446 процентов (в 5,5 раза) больше, чем годом ранее.
Как отметил Ибрагимов, 97 процентов реализованной продукции пришлось на золото, три процента - на серебро.
Стоимость реализованной продукции выросла на 378 процентов (в 4,8 раза) по сравнению с 2020 годом - до 8,7 миллиона манатов, сказал глава правления.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на образовательный студенческий кредит на весенний семестр
Армения обязалась предоставить информацию о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны
Хотим показать миру, что наша молодежь может добиться лучших результатов в технологиях - Сельджук Байрактар (Эксклюзив)
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 324 тыс. зараженных, более 1200 в тяжелом состоянии
Азербайджано-украинские отношения укрепились в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах - глава МИД
Азербайджан и Украина продолжают углублять стратегические связи и взаимовыгодное сотрудничество - МИД (ФОТО)