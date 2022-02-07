ЗАО AzerGold ведет поэтапный поиск драгметаллов на месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре

Бизнес 7 февраля 2022 14:31 (UTC+04:00)
ЗАО AzerGold ведет поэтапный поиск драгметаллов на месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - В рамках изучения месторождений цветных металлов на освобожденных территориях осенью прошлого года ЗАО AzerGold приступило к поисковым работам на месторождении "Тутхун" в бассейне одноименной реки на юго-востоке Кяльбаджарского района.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, в целях поэтапного поиска драгоценных металлов на территории Тутхунской группы месторождений и ее флангов ("Оруджлу", "Башлыбель", "Ханланлы", "Асрик" и на других участках) общей площадью около 300 квадратных километров проведены соответствующие процедуры. Ведутся исследовательские работы в рамках программы геологоразведки. В то же время проводятся соответствующие работы по получению гиперспектральных изображений со спутников, их обработке, проведению дистанционных (неинвазивных) исследований, отвечающих современным стандартам.

Глава правления ЗАО сообщил, что соответствующие ведомства предпринимают необходимые шаги по полной очистке территории Тутхунской группы месторождений и ее флангов от мин и неразорвавшихся боеприпасов для проведения геологоразведочных работ.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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