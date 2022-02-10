Сфера торговли имеет самую высокую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии

БАКУ / Trend / - Торговая сфера (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) имеет самую высокую долю (36,8 процента) в общем обороте бизнес-сектора Грузии во втором квартале 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Как сообщается, за ним следуют: искусство, развлечения и отдых – 31,6 процента, производство – 10,2 процента, строительство – 5,7 процента, транспорт и хранение – 4,7 процента, снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха – 2,8 процента, другие секторы – 8,2 процента.

В отчетном квартале 2021 года обрабатывающая промышленность (25,1 процента), торговля (19,2 процента), строительство (16,2 процента), а также транспортировка и хранение (9 процентов) занимают первые четыре места по стоимостному объему производства в бизнес-секторе. На остальные отрасли приходится 30,5 процента.

Во втором квартале 2021 года торговля (оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов), производство и деятельность в сфере здравоохранения и социальной работы лидируют в бизнес-секторе по количеству сотрудников (соответственно 27,4 процента, 13,1 процента и 11 процентов).

Тем не менее, строительная деятельность (8,8 процента), предприятия в области транспортировки и хранения (8 процентов) и деятельность по предоставлению жилья и общественного питания (4,6 процента) также имеют значительную долю.

По регионам лидируют по валовому обороту Тбилиси и следующие регионы:

• Тбилиси – 77,5 процента;

• Аджария – 5,3 процента;

• Квемо Картли – 4,8 процента;

• Имерети – 4,1 процента;

• Самегрело-Земо сванети – 2,3 процента.

Кроме того, Тбилиси и следующие регионы по-прежнему лидируют по объему валовой продукции:

• Тбилиси – 62 процента;

• Аджария – 8,7 процента;

• Квемо Картли – 8,3 процента;

• Имерети – 6,8 процента;

• Самегрело-Земо сванети – 3,6 процента.

Количество сотрудников по регионам распределяется следующим образом:

• Тбилиси – 65,7 процента;

• Аджария – 8,4 процента;

• Имерети – 6,7 процента;

• Квемо Картли – 5,7 процента;

• Самегрело-Земо сванети – 3,6 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)