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Турецкая компания наладит производство лекарственных препаратов в Казахстане

Бизнес Материалы 17 мая 2022 09:32
Турецкая компания наладит производство лекарственных препаратов в Казахстане

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания ATABAY KİMYA SANAYİ TİCARET наладит производство фармацевтических препаратов в Казахстане, передает в среду Trend со ссылкой на казахстанский минздрав.

Соответствующее соглашение было подписано министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният с главой турецкой компании Зейнеп Атабай в ходе визита казахстанской делегации в Анкару.

Министр отметила, что данное предприятие позволит развивать отечественное производство оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повысить экспортный потенциал казахстанской фармацевтической продукции, а также нарастить научный и кадровый потенциал.

В рамках подписанного соглашения ATABAY KİMYA SANAYİ TİCARET намерена инвестировать в строительство завода 10 миллионов долларов.

Проект намечено реализовать до конца 2023 года, и число созданных в его рамках рабочих мест составит 200.

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