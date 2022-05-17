Турецкая компания наладит производство лекарственных препаратов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания ATABAY KİMYA SANAYİ TİCARET наладит производство фармацевтических препаратов в Казахстане, передает в среду Trend со ссылкой на казахстанский минздрав.

Соответствующее соглашение было подписано министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният с главой турецкой компании Зейнеп Атабай в ходе визита казахстанской делегации в Анкару.

Министр отметила, что данное предприятие позволит развивать отечественное производство оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повысить экспортный потенциал казахстанской фармацевтической продукции, а также нарастить научный и кадровый потенциал.

В рамках подписанного соглашения ATABAY KİMYA SANAYİ TİCARET намерена инвестировать в строительство завода 10 миллионов долларов.

Проект намечено реализовать до конца 2023 года, и число созданных в его рамках рабочих мест составит 200.