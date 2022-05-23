Oтмечается хорошая динамика наращивания товарооборота между Казахстаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - В последние годы отмечается хорошая динамика наращивания товарооборота между Казахстаном и Ираном.

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя премьер-министра Казахстана – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В то же время потенциал даже при существующих международных ограничениях в торговле с Ираном остается значительным. Например, в пищевой промышленности Казахстан готов нарастить экспорт зерновых, кондитерских и мучных изделий, мяса и мясной продукции, а также других продуктов животного происхождения. При этом в республике имеется спрос на иранскую плодоовощную продукцию.

Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области промышленной кооперации. Было отмечено, что имеются большие возможности для реализации совместных проектов в сфере переработки сельхозпродукции, например, проекты по переработке сельскохозяйственного сырья.

С участием иранских инвесторов на территории Казахстана успешно реализованы проекты по строительству мясокомбината, завода по переработке масличных культур и по сборке зерноуборочных комбайнов и др.

Иранская сторона отметила, что обмен торговыми миссиями, выставками продукции и достижений будет являться стимулом для расширения сотрудничества между частным сектором и предпринимателями двух стран.