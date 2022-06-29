Узбекистан и Азербайджан создадут СП для продвижения продукции на рынки третьих стран

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азербайджан планируют создание совместных предприятий, которые будут продвигать их продукцию на рынки третьих стран.

Об этом сказал в среду глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-узбекском бизнес-форуме женщин-предпринимателей, передает Trend.

"Двухсторонние отношения между нашими странами интенсивно развиваются, товарооборот растет. За последние пять месяцев товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном достиг 65 миллионов долларов", - сказал Абдуллаев.