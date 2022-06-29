Azersun Holding расширит деятельность в Грузии - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Azersun Holding расширит свою деятельность в Грузии.

Об этом сказал в среду генеральный директор Azersun Holding Саваш Узан в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, передает Trend.

По его словам, компания работает в Азербайджане с 1991 года, а в Грузии - с 1993 года.

«В Грузии мы занимаемся как коммерческой, так и промышленной деятельностью. В ближайшие годы планируем работать в сфере логистики и в этих целях уже создали соответствующую инфраструктуру», - сказал Узан.

Он напомнил, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

«За этот период наши страны осуществили крупные инвестиционные и логистические проекты. Azersun Holding старается быть частью этого процесса», - добавил гендиректор.