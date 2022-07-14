БАКУ /Trend/ - Словакия и Азербайджан в ближайшее время создадут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, сказал Trend посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

По его словам, между Словакией и Азербайджаном налажен достаточно интенсивный политический диалог и поддерживаются контакты на высоком уровне.

"В наших двусторонних отношениях нет серьезных проблем, которые препятствовали бы дальнейшему развитию сотрудничества по ряду направлений. Словакия воспринимает Азербайджан как страну экономических возможностей. В число наших приоритетов входит изучение бизнес-потенциала. В целом наши усилия в настоящее время направлены на создание более устойчивой основы и выстраивание более системного подхода к нашему экономическому сотрудничеству. Преследуя эти цели, мы уделяем повышенное внимание нескольким направлениям", - сказал Лайчак.

Посол отметил, что первой сферой является завершение разработки законодательной базы между Словакией и Азербайджаном, поддерживающей экономическую деятельность.

"До недавнего времени нам не хватало основных экономических соглашений. Я имею в виду межправительственные соглашения об экономическом сотрудничестве, документ об избежании двойного налогообложения и соглашение о поощрении и защите инвестиций. В октябре прошлого года во время официального визита в Баку министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок подписал с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым соглашение об экономическом сотрудничестве, которое вступило в силу 16 февраля этого года. На его основании в ближайшее время мы создадим межправительственную комиссию и организуем ее первое заседание. Это важный шаг для изучения торгового и инвестиционного потенциала наших стран, поскольку он поможет уточнить основные векторы экономического сотрудничества, которые мы должны поддерживать и над которыми необходимо работать", - сказал Лайчак.

По его словам, между Словакией и Азербайджаном ведутся переговоры по вопросу еще двух соглашений.

"Мы считаем, что разработка соглашения об избежании двойного налогообложения будет завершена до конца этого года, а соглашения о поощрении и защите инвестиций - в будущем году", - сказал Лайчак.

(Редактор: Константин Шапиро)

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