Азербайджан, Узбекистан и Турция могут подписать трехстороннюю декларацию

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя декларация может быть подписана между Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией, передает в понедельник Trend со ссылкой на узбекские дипломатические источники.

Ожидается, что документ будет подписан в ходе встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, которая намечена на второе августа.

Узбекскую сторону на встрече представят министр иностранных дел Владимир Норов, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и министр транспорта Ильхом Махкамов.

Со стороны Азербайджана во встрече ожидается участие министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и министров экономического блока правительства.