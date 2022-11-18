БАКУ /Trend/ - Венгрия планирует продвигать новые идеи для экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в понедельник сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"8-е заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в феврале этого года, были определены основные приоритеты и задачи. Но мы, безусловно, планируем продвигать и новые идеи. Мы можем опираться на существующее или предыдущее сотрудничество, как, например, между "Азерсу" и венгерскими водопроводными компаниями", - сказал посол.

Торма отметил, что есть также текущие проекты, которые необходимо завершить, такие как строительство тепличного комплекса в Хызинском районе Азербайджана.

"Обычно мы нацеливаемся на совместные проекты, которые приносят взаимную выгоду, и в основном фокусируемся на таких областях, как "умные" и "зеленые" городские решения, энергоэффективность и управление водными ресурсами, где венгерские компании предлагают инновационные технологии и ноу-хау, которыми мы готовы поделиться. Есть много других сфер, таких как развитие сельского хозяйства или энергетика, где потенциал для дальнейшего сотрудничества высок, особенно с учетом последних геополитических событий", - добавил он.

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