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Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Бизнес Материалы 1 декабря 2022 11:32 (UTC +04:00)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Агентством по продвижению малого и среднего бизнеса Болгарии (BSMEPA).

Как сообщает в четверг Trend, с азербайджанской стороны документ подписал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов и со стороны болгарского агентства - Бойко Таков.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании подписали Международная сеть малых и средних предприятий (INSME) и Всемирный инвестиционный форум бизнес-ангелов (WBAF).

Документ подписали генеральный директор WBAF Бейбарс Алтунтас и президент INSME Серхио Арцени.

Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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