ЧБТР о дальнейшем выпуске облигаций в азербайджанской валюте

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) надеется и впредь предлагать финансирование в валюте Азербайджана, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал.

"Финансирование в местной валюте рассматривается для любого проекта, который мы изучаем в Азербайджане, для снижения валютных рисков, особенно там, где заемщики подвержены таким рискам из-за характера их бизнеса и денежных потоков. У нас есть опыт обеспечения финансирования в местной валюте через местный рынок капитала, а также работы с местными банками. Мы надеемся, что этот успешный опыт поможет нам продолжать предлагать финансирование в местной валюте", — пояснил он.

ЧБТР стал первым многосторонним банком развития, выпустившим в Азербайджане облигации в национальной валюте. Двухлетние облигации на сумму 10 миллионов манатов были размещены на Бакинской фондовой бирже 1 августа 2019 года. Выпуск облигаций ЧБТР в манатах был направлен на поддержку программы правительства Азербайджана по дедолларизации финансового сектора.

Twitter: @Lyaman_Zeyn