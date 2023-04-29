Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики. Исполнение документа станет еще одним вкладом в реализацию наших целей в направлении увеличения товарооборота с братской страной", - отметил министр.