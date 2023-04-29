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Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)

Бизнес Материалы 29 апреля 2023 21:51 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики. Исполнение документа станет еще одним вкладом в реализацию наших целей в направлении увеличения товарооборота с братской страной", - отметил министр.

Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле (ФОТО)
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