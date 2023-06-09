В прошлом году на Бакинской фондовой бирже было осуществлено 45 успешных размещений

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) было осуществлено 45 успешных размещений.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя правления БФБ Эльдар Абдуллаев.

«Это важное достижение подчеркивает растущий интерес компаний к организованному рынку капитала, предоставляемому БФБ», - сказал он.

Абдуллаев отметил, что эти размещения стали возможными благодаря прозрачности и эффективности работы БФБ, которая соблюдает высокие стандарты листинга и регулирования.

"Мы гордимся тем, что в прошлом году наша биржа смогла организовать 45 успешных размещений ценных бумаг. Это свидетельствует о доверии, которое компании и инвесторы оказывают нашей платформе. Мы стремимся создать условия, которые позволяют эмитентам привлекать необходимый капитал для своего развития, а инвесторам - находить перспективные инвестиционные возможности", - сказал он.