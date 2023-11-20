В Азербайджане наблюдаются положительные результаты в направлении "отбеливания" экономических циклов субъектов хозяйствования - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются положительные результаты в направлении "отбеливания" экономических циклов субъектов хозяйствования.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

Он отметил, что в регулировании экономической среды в Азербайджане свою роль играют не только фискальные инструменты, но и гибкие механизмы контроля.

"Потому что привлекательность бизнес-среды также напрямую зависит от обеспечения конкурентной среды на внутреннем рынке. С этой точки зрения крайне важным является эффективное сотрудничество, налаженное между Государственной налоговой службой при министерстве экономики и Государственным таможенным комитетом, координирующим деятельность таможенных и налоговых органов. Сегодня взаимный обмен информацией, налаженный между обоими институтами, организация единой риск-платформы выгодны для повышения прозрачности бизнес-среды, сокращения масштабов "теневой экономики" и обеспечения конкурентоспособности.

В результате применения эффективных механизмов налогового и таможенного контроля наблюдаются положительные результаты в направлении "отбеливания" экономических циклов субъектов хозяйствования. Существует функционирующий механизм обмена информацией между учреждениями. В частности, можно отметить совместную деятельность соответствующих органов в направлении предотвращения таких случаев, как недокументированная передача ввезенных товаров третьим лицам, ненадлежащая идентификация задержанных хозяйствующих субъектов. В настоящее время ведется интенсивная работа в направлении усиления существующего сотрудничества, координации и обмена информацией между налоговыми и таможенными органами, усиления контроля за лицами, которые ввозят или вывозят товары для третьих лиц, предотвращения ввоза в страну поддельной и контрафактной продукции, и совершенствование системы управления рисками", - отметил он.

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