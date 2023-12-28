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"Lukoil Absheron Exploration Limited" закрывает представительство в Азербайджане

Бизнес Материалы 28 декабря 2023 12:15 (UTC +04:00)
"Lukoil Absheron Exploration Limited" закрывает представительство в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Российская компания "Lukoil Absheron Exploration Limited" объявила о закрытии представительства в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, официальным представителем компании (дата государственной регистрации в Азербайджане - 29.11.2021) является Эльнур Гурбанов

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Зейналабдина Тагиева, 13.

Отметим, что "Lukoil Absheron Exploration Limited" является дочерним предприятием российской компании "ЛУКОЙЛ".

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