"Lukoil Absheron Exploration Limited" закрывает представительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Российская компания "Lukoil Absheron Exploration Limited" объявила о закрытии представительства в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, официальным представителем компании (дата государственной регистрации в Азербайджане - 29.11.2021) является Эльнур Гурбанов

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Зейналабдина Тагиева, 13.

Отметим, что "Lukoil Absheron Exploration Limited" является дочерним предприятием российской компании "ЛУКОЙЛ".

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