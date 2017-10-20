Мощность электросетей Азербайджана до конца года достигнет 12 тысяч MVA

БАКУ /Trend/ - Установленная мощность электрических сетей на территории Азербайджана до конца года будет увеличена до 11,9 тысячи мегавольт-ампер (MVA), говорится в статье председателя ОАО "Азеришыг" Баба Рзаева, опубликованной в официальной прессе.

По словам председателя ОАО, в начале 2015 года данный показатель составлял 9,5 тысячи мегавольт-ампер.

"В целом, за минувшие 10 лет в стране было построено сорок 110-киловольтных подстанций. Количество новых 35-киловольтных подстанций достигло 141. В 2006-2017 годах было построено 4 894 трансформаторных пункта, протянуто 45,82 тысячи километра воздушных и кабельных линий, установлено 577 514 опор ЛЭП. Число установленных счетчиков нового типа достигло 1 621,87 тысячи", - говорится в статье.

В статье отмечается, что в январе-сентябре 2017 года в региональных электросетях "Азеришиг" технические потери снизились до 9,9 процента.

"Сборы по стране составили 87 процентов, а по Баку 98,3 процента. Среднемесячная зарплата сотрудников за 10 лет выросла практически вдвое - с 340 манатов в 2006 году до 625 манатов в 2016 году. Налоговые обязательства перед государственным бюджетом выполнены на 100 процентов", - говорится в статье.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)