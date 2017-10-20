Нефтяная корзина ОПЕК 19 октября подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 19 октября составила 55,52 доллара за баррель, что на 0,6 доллара меньше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу повышаются в рамках коррекции после снижения в ходе торгов четверга, которое было вызвано геополитическими рисками из-за конфликта в Ираке.

По состоянию на 11:40 пятницы, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3 процента - до 57,4 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала на 0,25 процента — до 51,64 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)