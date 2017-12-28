Азербайджанская нефть 27 декабря подорожала почти на 3%

28 декабря 2017 13:55 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанская нефть 22 декабря подешевела
Энергетика 23 декабря 13:29
Цены на азербайджанскую нефть 14 декабря незначительно выросли
Энергетика 15 декабря 11:18
Азербайджанская нефть 8 декабря подорожала на 2%
Энергетика 9 декабря 13:03
Цены на азербайджанскую нефть 7 декабря выросли на 0,8%
Энергетика 8 декабря 14:10
Азербайджанская нефть 1 декабря подорожала на 2%
Энергетика 2 декабря 11:57
Азербайджанская нефть 29 ноября незначительно подешевела
Энергетика 30 ноября 12:15
Азербайджанская нефть 28 ноября подорожала
Энергетика 29 ноября 16:40
Азербайджанская нефть 27 ноября незначительно подешевела
Энергетика 28 ноября 14:23
Цены на азербайджанскую нефть 14 ноября подешевели почти на 3%
Энергетика 15 ноября 10:24
Цены на азербайджанскую нефть 8 ноября незначительно снизились
Энергетика 9 ноября 11:27
Азербайджанская нефть 6 ноября подорожала на 4%
Энергетика 7 ноября 12:34
Азербайджанская нефть 3 ноября подорожала
Энергетика 4 ноября 11:49
Азербайджанская нефть 1 ноября незначительно подорожала
Энергетика 2 ноября 11:39
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 1 ноября 13:51
Азербайджанская нефть 24 октября незначительно подорожала
Бизнес 25 октября 14:26
Азербайджанская нефть 16 октября подорожала
Энергетика 17 октября 10:44
Стоимость азербайджанской нефти 13 октября повысилась
Энергетика 14 октября 12:31
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Энергетика 13 октября 19:35