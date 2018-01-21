ОПЕК+ пока не планирует обсуждать выход из венской сделки

21 января 2018 10:51 (UTC+04:00)

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не планирует на заседании в воскресенье в Омане обсуждать стратегию выхода из венской сделки, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи, передает РИА Новости.

"Не думаю", — ответил ар-Румхи на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

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