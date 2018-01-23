Глава BP не видит риска для сильных колебаний цен на нефть

Рынок нефти уже сбалансирован, сильных колебаний цены на нефть ждать не стоит, заявил РИА Новости глава британской компании British Petroleum Боб Дадли в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Рынок сбалансирован с прошлого года с точки зрения производства и ежедневного спроса. Однако уровень запасов снижается. Думаю, рынок уже сбалансирован", — сказал он.

По его словам, каких-либо шоков на мировом нефтяном рынке в краткосрочной перспективе не предвидится.

"Думаю, цены будут двигаться в пределах диапазона, не ждем резких движений вверх или вниз", — заключил он.

Ранее во вторник он сообщил РИА Новости, что считает несколько завышенной нынешнюю цену нефти в 69 долларов за баррель, в 2018 году ожидает ее в диапазоне 55-60 долларов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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