Глава BP не видит риска для сильных колебаний цен на нефть

23 января 2018 14:35 (UTC+04:00)

Рынок нефти уже сбалансирован, сильных колебаний цены на нефть ждать не стоит, заявил РИА Новости глава британской компании British Petroleum Боб Дадли в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Рынок сбалансирован с прошлого года с точки зрения производства и ежедневного спроса. Однако уровень запасов снижается. Думаю, рынок уже сбалансирован", — сказал он.

По его словам, каких-либо шоков на мировом нефтяном рынке в краткосрочной перспективе не предвидится.

"Думаю, цены будут двигаться в пределах диапазона, не ждем резких движений вверх или вниз", — заключил он.

Ранее во вторник он сообщил РИА Новости, что считает несколько завышенной нынешнюю цену нефти в 69 долларов за баррель, в 2018 году ожидает ее в диапазоне 55-60 долларов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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