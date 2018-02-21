SOCAR Methanol начала реализацию нового вида продукции

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Methanol приступила к реализации нового вида продукции – метанол-реактива, сообщает в среду SOCAR.

Таким образом, впервые в газохимической промышленности Азербайджана началось производство конечной продукции. Данная продукция используется в качестве химического реактива в лабораториях. В настоящее время SOCAR Methanol предлагает метанол-реактив покупателям в различной таре. Уже заключены контракты с несколькими местными компаниями и реализована первая продукция.

В сообщении отмечено, что наряду с внутренним рынком SOCAR планирует обеспечивать метанол-реактивом лаборатории в Турции, СНГ и Западной Европе.

Компания SOCAR Methanol является оператором завода по производству метанола. К продаже продукции завод - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактр: Ирина Парфёнова)

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