“Южный газовый коридор” приведет к повышению конкуренции – российский эксперт

25 марта 2018 07:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) принесет выгоду, как Азербайджану, так и другим странам-участницам.

Об этом Trend сказал руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"От реализации ЮГК выиграют все задействованные стороны. Проект даст толчок инфраструктурному развитию, что окажет мультипликативный эффект на экономики стран-участниц", - отметил Александр Пасечник.

Эксперт подчеркнул, что проект приведет к повышению конкуренции, в первую очередь на турецком рынке.

"Начальная стадия [проекта "Южный газовый коридор"] подразумевает поставки до 10 миллионов кубометров газа в год на турецкий рынок, азербайджанский газ пойдет в первую очередь туда. Как известно, "Газпром" тоже расширяет свой потенциал для наращивания присутствия на турецком рынке. Однако, учитывая растущий спрос на "голубое топливо" в Турции, полагаю, что это не станет проблемой для поставщиков. Хотя новые поставки будут подталкивать стороны к ценовым компромиссам", - сказал эксперт.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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