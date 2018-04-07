Турецко-японский консорциум завершает реализацию газохимического проекта в Туркменистане

7 апреля 2018 16:43 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турция закупает в Туркменистане карбамид
Туркменистан 25 декабря 2017 14:39
Минэнерго: Турция на 90% зависит от внешних поставок природного газа
Энергетика 18 декабря 2017 09:55
Туркменистан нацелен на диверсификацию маршрутов поставок природного газа на мировые рынки - президент
Туркменистан 2 ноября 2017 07:52
В Ашхабаде обсудят вопрос диверсификации поставок туркменского природного газа на мировые рынки
Туркменистан 20 октября 2017 08:30
В Туркменистане введут платежи за предоставляемые населению природный газ, электроэнергию, воду
Энергетика 9 октября 2017 10:52
Глава Туркменистана указал на низкие темпы морских грузоперевозок
Туркменистан 6 октября 2017 11:16
В Туркменистане реализуется крупнейший проект по производству аммиака и карбамида
Туркменистан 2 октября 2017 11:15
Международный консорциум завершает в Туркменистане газохимический проект
Энергетика 2 октября 2017 10:01
Туркменистан уточнил общие запасы природного газа
Энергетика 14 сентября 2017 13:26
SOCAR Methanol назвала объемы закупок газа в 2017 г
Энергетика 11 сентября 2017 12:11
Химический госконцерн Туркменистана объявил тендер
Бизнес 24 июля 2017 19:19
В Туркменистане завершается строительство карбамидного завода
Бизнес 17 июля 2017 16:19
Почему Европе необходимы поставки газа по TAP
Энергетика 5 июля 2017 17:49
Японско-турецкий консорциум строит в Туркменистане крупный карбамидный завод
Энергетика 3 июня 2017 13:40
Туркменистан обнародовал общие запасы природного газа
Энергетика 24 мая 2017 11:21
В Прикаспии Туркменистана обнаружено крупное месторождение газа
Туркменистан 6 мая 2017 09:01
В Туркменистане реализуется крупный химпроект
Туркменистан 17 января 2017 10:52
Туркменистан строит на Каспии современный порт
Туркменистан 17 января 2017 10:36