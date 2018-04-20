Новак: Нефть в апреле может достичь $80 за барель

Цена на нефть в апреле может достичь 80 долларов за баррель, однако пока такой уровень фундаментально не обоснован, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

На вопрос, считает ли реальной цену на нефть в апреле на уровне 80 долларов за баррель, Новак ответил: "Все может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять. Но это, на мой взгляд, не фундаментальная цена на нефть на сегодняшний день".

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