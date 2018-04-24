Политика SOCAR помогает поддержать цены на сырье - эксперт

24 апреля 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политика азербайджанской госкомпании SOCAR по диверсификации является инструментом реальной поддержки цен на сырье.

Об этом сказал во вторник эксперт Глеб Городянкин на III Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По словам эксперта, с января 2016 года наблюдался рост премии нефти Azeri Light по отношению к эталонному Brent.

"При этом на европейских рынках снизился спрос на нефть Urals, и Россия сократила предложение на Западе. В балтийских странах вырос спрос на нефть Ирана, Ирака и США. В январе-апреле поставки нефти из США в Европу выросли почти в четыре раза с 1,8 до 6,7 миллиона тонн, а доля европейского рынка в структуре экспорта США выросла с семи до 12 процентов", - сказал Городянкин.

Эксперт отметил, что европейский рынок нефтепродуктов находится в сложном положении, потому что арбитраж бензина в США практически закрыт.

"По дизельному топливу мы наблюдаем более устойчивую картину, возможно увеличение предложения дистиллятов из России и Казахстана к концу 2018 году. На этом фоне приобретает особое значение арбитраж сортов в Азию, так как в среднесрочной перспективе это позволит каспийским сортам чувствовать себя уверенно, и собственные мощности, которые позволяют компаниям размещать объемы сырья на переработку и возможность выстраивать собственную логистическую цепочку. Поэтому я считаю, что политика SOCAR по диверсификации, открытие в этом году завода STAR, является одним из инструментов реальной поддержки цен на сырье", - сказал Городянкин.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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