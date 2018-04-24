В Китае разрабатывается крупнейшее в стране месторождение сланцевого газа

24 апреля 2018 17:23 (UTC+04:00)

На днях корпорация Sinopec и правительство города Чунцин совместно провели церемонию открытия базы с производственной мощностью в десятки миллиардов кубометров для месторождения сланцевого газа Фулин, сообщает газета People's Daily.

"Мероприятие прошло в Чунцине, оно ознаменовало создание первого в Китае крупного месторождения сланцевого газа Фулин с годовой производственной мощностью в 10 миллиардов кубометров. С этого момента китайская индустрия сланцевого газа стремительно вступает в этап развития масштабной коммерциализации. Все это будет способствовать регулированию энергетической структуры, ослаблению давления с рыночными поставками природного газа в восточной части Китая, а также будет иметь важное значение для ускорения экономии энергоресурсов и уменьшения выбросов, и профилактики загрязнения воздуха", - говорится в статье.

Фулин, отмечается в газете, уже стал самым большим в мире месторождением сланцевого газа после Северной Америки, Китай также превратился в страну, которая занимается коммерческой разработкой сланцевого газа: "Благодаря проверке, оценке и подтверждению министерства земельных и природных ресурсов КНР в 2014, 2015 и 2017 годах, объем разведанных запасов сланцевого газа достигает 600,8 миллиарда кубометров. В 2015 году в месторождении Фулин успешно была завершена цель строительства первой очереди проекта с производственной мощностью в пять миллиардов кубометров. В 2017 году в назначенное время было разработано газовое месторождение мощностью в 10 миллиарда кубометров, что соответствует строительству нефтяного месторождения объемом в десятки миллионов тонн".

Газета отмечает, что месторождение сланцевого газа Фулин положило начало новому пути энергетической революции в Китае. Вплоть до настоящего времени, объем производства сланцевого газа в Фулине превысил 17 миллиардов кубометров, объем продажи газа составил 16,5 миллиарда кубометров. В 2017 году максимальный масштаб ежедневных продаж с этого месторождения достигал 16,7 миллиона кубометров, которые ежедневно могли удовлетворять потребности в газе 33,4 миллиона жителей.

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