Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида

"Наш основной рынок - это Турция. Мы изучали его и выяснили, что основные поставки карбамида в Турцию идут из Египта и частично из России. Однако у нас есть такое преимущество, как логистика. Кроме того, после 2020 года спрос на карбамид будет расти везде", - сказал Джафаров.

Он отметил, что недавно запущенная в эксплуатацию железная дорога БТК позволит быстро доставлять товары из Азербайджана в Грузию и Турцию.

"Учитывая логистику, мы будем очень конкурентоспособны с использованием БТК", - сказал Джафаров.

Завод SOCAR Carbamide будет производить 1200 тонн аммиака и впоследствии две тысячи тонн карбамида в сутки. Четверть производства планируется поставлять на внутренний рынок (150 тысяч тонн с потенциальным ростом до 200 тысяч тонн, или 30 процентов производства). Остальные объемы будут направляться на экспорт.

Тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Samsung выступает в роли генерального подрядчика, однако не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства карбамида. Поэтому также подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

В начале финансирование строительных работ осуществлялось из государственного бюджета, и до начала 2015 года было выделено порядка 210 миллионов манатов, еще 60-65 миллионов евро было выделено SOCAR. Но позже было принято решение перейти на проектное финансирование, и были начаты переговоры с банками. В результате со стороны корейского Eximbank была открыта кредитная линия в 500 миллионов евро под госгарантии Азербайджана для того, чтобы завершить строительство. Eximbank непосредственно предоставляет 251 миллион евро и 249 миллионов евро выделяют три коммерческих банка при поддержке Eximbank - UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank.

Для работы карбамидного завода в полную мощь потребуется 1,3 миллиона кубометров газа в сутки.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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