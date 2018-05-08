В Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК+ отказался от ориентира на снижение запасов нефти

8 мая 2018 14:51 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, продолжат свои усилия, но снижение запасов до средних за пять лет уровней больше не является целью альянса. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК + рассматривает новые критерии для измерения эффективности сделки. Изначальный ориентир - снижение запасов нефти развитых стран до средних за пять лет уровней - уже неактуален, говорил аль-Фалех. Этот плавающий индикатор уже учитывает излишние запасы 2014 года.

По данным ОПЕК+, в апреле запасы превышали пятилетнюю норму всего на 12 млн баррелей, снизившись с начала реализации сделки более чем на 300 млн баррелей.

На встрече в Вене 22-23 июня министры стран ОПЕК+ обсудят новые ориентиры для сделки.

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Azernews Newspaper
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