"Укргаздобыча" приобрела новую партию азербайджанской нефти

4 июля 2018 17:50 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
"Укртранснафта" выставило на биржу еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 3 июля 11:43
Азербайджанская нефть 18 июня подорожала
Энергетика 19 июня 13:50
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 11-15 июня
Энергетика 16 июня 16:32
"Укртранснафта" выставило на биржу еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 12 июня 10:12
Кременчугский НПЗ купил новую партию азербайджанской нефти
Энергетика 8 июня 14:15
Почти 95% импортируемой Украиной нефти приходится на Азербайджан
Энергетика 7 июня 17:11