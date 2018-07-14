ОПЕК улучшила прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

14 июля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Азербайджане составит в среднем 0,79 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, говорится в обнародованном ежемесячном отчете ОПЕК.

"Ожидается, что в 2018 году объем производства нефти в стране сократится на 0,01 миллиона баррелей в день и составит в среднем 0,79 миллиона баррелей в день", - говорится в отчете.

При этом в июньском отчете, картель прогнозировал, что в 2018 году добыча нефти в Азербайджане составит 0,78 миллиона баррелей в день.

Согласно прогнозам ОПЕК, в 2019 году добыча нефти в Азербайджане снизится на 0,02 миллиона баррелей в день и составит в среднем 0,77 миллиона баррелей в день.

Добыча сырой нефти в Азербайджане в мае увеличилась на 15 тысяч баррелей в день и составил в среднем 0,73 миллиона баррелей в день за счет добычи с платформ "Центральный Азери" и "Восточный Азери" на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли, отмечается в отчете.

Отметим, что ранее Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в июне 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

В минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 792 тысячи баррелей, из которых 739 тысяч баррелей пришлись на нефть, а 53 тысячи баррелей - на конденсат.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки.

Азербайджан также поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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