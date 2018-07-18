Узбекистан расширит поставки электроэнергии в Афганистан за счёт развития энергосектора (Эксклюзив)

18 июля 2018 12:22 (UTC+04:00)

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