Итальянская компания планирует построить в Ташкенте завод по переработке отходов в энергию

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания Waste to Energy планирует построить в Ташкенте крупнейший завод по переработке отходов в энергию, говорится в понедельник в сообщении Ташкентской городской администрации.

Согласно информации, в столичной администрации состоялась встреча c представителями итальянской компании Waste to Energy, которая предлагает проект строительства завода по утилизации отходов, способного ежедневно перерабатывать 1 200 тонн твёрдых бытовых отходов в электрическую и тепловую энергию.

В администрации также отметили, что завод сможет безопасно функционировать рядом с населенными пунктами благодаря передовым технологиям, которые будут использоваться при производстве.

В перспективе предусмотрена возможность производства эко-продукции – пластиковых пакетов, одноразовой посуды и мебели из отходов.

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем развитии перспективного сотрудничества.

Отметим, что на сегодня в Узбекистане функционируют 186 полигонов захоронения отходов, в которых размещены 33,4 миллиона тонн мусора. По прогнозам специалистов, ежегодно накапливаемый объем твердых бытовых отходов в Узбекистане к 2030 году достигнет примерно 7 миллионов тонн. Если не принять соответствующие меры, то количество мусорных полигонов увеличится вдвое.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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