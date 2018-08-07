В Азербайджане установлены единые тарифы на подключение жилых помещений к электросети

7 августа 2018 12:19 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Внедрение единых тарифов для абонентов, желающих провести в жилые помещения однофазную электрическую сеть мощностью до 20 киловатт из существующей сети напряжением в 0,4 киловольта, в целом поможет снизить стоимость данных услуг.
Об этом сказал на пресс-конференции во вторник начальник Управления перспективного развития и работы со Службой ASAN ОАО "Азеришиг" Эльсевар Рустамлы.
Также с конца июля ОАО изменило схему энергообеспечения абонентов - такие услуги, как переход от однофазной к трехфазной сети, выдача абонентам новых кодов, замена счетчиков на объектах субъектов предпринимательства осуществляются исключительно через центры Службы ASAN, отметил он.
В целом, как подчеркнул Рустамлы, в течение семи месяцев 2018 года ОАО увеличило количество услуг, осуществляемых посредством центров Службы ASAN - с 10 до 13. В случае необходимости, их количество может быть увеличено, добавил он.
За семь месяцев текущего года, по словам Рустамлы, в ОАО поступило более 11,5 тысячи запросов от жителей жилых домов, желающих подключиться к электросети, и более чем 1700 запросов от предпринимателей, желающих провести электричество на бизнес-обьекты. Большая часть этих запросов была выполнена, за исключением случаев, когда наблюдались несоотвествия в документах. В целом за семь месяцев текущего года в ОАО поступило более 101 тысячи обращений, отметил глава управления, добавив, что больше всего обращений было на услугу технической поддержки.
(Автор: Илькин Шафиев)

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор ненефтяного экспорта: Азербайджан значительно увеличил продажу электроэнергии и ягод
Бизнес 1 августа 18:45
«Азерэнержи» о причинах временной приостановке подачи электроэнергии
Энергетика 12 июля 20:59
Азербайджан может отказаться от планов увеличения импорта электроэнергии из России
Энергетика 4 июля 01:04
Ситуация на Мингячевирской ТЭС находится под контролем Президента Азербайджана
Общество 3 июля 02:44
Туркменистан наращивает экспорт электроэнергии в Афганистан
Энергетика 15 июня 11:56
Создание единого энергокольца в Центральной Азии в ближайшие пять лет маловероятно - эксперт
Энергетика 19 апреля 17:25
Лента новостей
Обнародованы стоимость и мощность молокозавода на территории агропарка "Ялама"
Экономика 13:00
Макс Барских: В Баку было весело и круто! (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:00
Судну с 87 мигрантами разрешили причалить в Испании
Европа 12:51
В Грузии пресекли незаконный экспорт лекарств в Узбекистан
Грузия 12:44
Туркменистан готовится к председательству в СНГ
Туркменистан 12:33
Текстильные предприятия Узбекистана и России обсудят перспективы совместной деятельности
Бизнес 12:22
Биткоин торгуется ниже семи тысяч долларов
Бизнес 12:21
В ЕС могут отказаться от работы с Ираном из-за штрафов США
Европа 12:13
В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 11:58