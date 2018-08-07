В Азербайджане установлены единые тарифы на подключение жилых помещений к электросети

(Автор: Илькин Шафиев) Новость обновляется Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

За семь месяцев текущего года, по словам Рустамлы, в ОАО поступило более 11,5 тысячи запросов от жителей жилых домов, желающих подключиться к электросети, и более чем 1700 запросов от предпринимателей, желающих провести электричество на бизнес-обьекты. Большая часть этих запросов была выполнена, за исключением случаев, когда наблюдались несоотвествия в документах. В целом за семь месяцев текущего года в ОАО поступило более 101 тысячи обращений, отметил глава управления, добавив, что больше всего обращений было на услугу технической поддержки.