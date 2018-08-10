Создается новый конкурентоспособный маршрут для поставок азербайджанской нефти в Европу (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Евроазиатский нефтетранспортный коридор является одним из наиболее конкурентоспособных маршрутов, направленных на осуществление поставок азербайджанской нефти в Европу.

Об этом сказал Trend гендиректор Международного трубопроводного предприятия (МТП) "Сарматиа" Сергей Скрипка.

Единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора является Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава). В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.

"В этом году мы завершили актуализацию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. Это был необходимый этап, поскольку ТЭО было подготовлено в 2013 году и соответственно с этого момента произошли серьезные изменения на мировом и на местном нефтяном рынке. Основные выводы ТЭО свидетельствуют о том, что интерес к поставкам нефти из Каспийского региона, азербайджанской нефти в Европе есть. Маршрут, предлагаемый нашим проектом, является конкурентоспособным по отношению к иным существующим маршрутам доставки нефти из этого региона", - отметил Скрипка.

Он подчеркнул, что в рамках актуализации ТЭО была проведена определенная оптимизация параметров самого проекта. В частности, были несколько уменьшены плановые мощности по транспортировке. Первоначальная мощность трубопровода оценивалась в 30 миллионов тонн нефти в год. После пересмотра планируется, что этот показатель составит около 20 миллионов.

"Если говорить о техническом этапе подготовки, также добавлю, что еще не закончен этап внесения изменений в местные планы изменения землепользования и застройки на территории Польши. Этот процесс несколько затянулся. К сожалению, есть определенные сложности в отношениях с местными органами самоуправления, что сказывается на динамике выполнения польской части маршрута. Необходимо внести трассу нефтепровода в местные планы землепользования и застройки. На территории Польши он проходит на территории 27 гмин [наименьшая административная единица в стране]. На сегодня осталось провести переговоры с руководством четырех гмин. В целом, этап планирования хотели бы завершить до конца текущего года", - сказал гендиректор.

МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn.

Участниками МТП "Сарматиа" являются азербайджанская госкомпания SOCAR (25,32 процента), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09 процента), украинская "Укртранснафта" (28,79 процента), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79 процента) и литовская AB Klaipedos Nafta (один процент).

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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