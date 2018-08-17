"Азеришыг" гарантирует бесперебойное электроснабжение в дни праздника Гурбан (ФОТО)

17 августа 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Гурбан ОАО «Азеришыг» проведены технические и организационные мероприятия с целью бесперебойного электроснабжения потребителей в праздничные и нерабочие дни, а также мест проведения праздничных мероприятий.

Об этом говорится в пятницу в сообщении ОАО.

Согласно информации, в центральном аппарате «Азеришыг» и районных управлениях энергоснабжения и продажи организовано дежурство ответственных должностных лиц, также проведены необходимые мероприятия по предотвращению аварий.

Будет усилен контроль дежурства, организованного с целью обеспечения нормального режима работы электросети. В сферах услуг, подчиняющихся Технической дирекции, и Управлении автотранспорта будут организованы дежурства и созданы необходимые запасы товаров и материалов.

Все плановые работы, проводимые ОАО «Азеришыг», на этот период будут временно приостановлены.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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