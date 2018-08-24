Будет приостановлена добыча нефти на месторождении «Кашаган» в казахстанском секторе Каспия

24 августа 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Весной будущего года добыча на месторождении «Кашаган», разработка которого ведется в казахстанском секторе Каспийского моря в Атырауской области, будет приостановлена, передает МИА «Казинформ».

«Весной 2019 года планируется произвести остановку оборудования на техобслуживание и капитальный ремонт на установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Это нормальная практика для всех крупных производств такого рода - любой завод периодически останавливают для профилактики. Будут проведены работы по техническому обслуживанию, проверке и замене оборудования. За это время планируется перевести некоторые добывающие скважины в нагнетательные. Это займет по плану около нескольких недель. Планов по замене трубопроводов нет», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» директор по корпоративной поддержке компании НКОК Балтабай Куанышев.

Как проинформировал Куанышев, с сентября 2016 года - времени начала эксплуатации морского месторождения Кашаган и по настоящее время добыто и отправлено потребителям свыше 16 миллионов тонн нефти.

Отметим, установка комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» расположена в местности Карабатан в 30 километрах от Атырау. На нее нефть поступает по трубопроводам с искусственного острова «Д» в Каспийском море.

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