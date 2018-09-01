НПЗ STAR будет перерабатывать российскую нефть

1 сентября 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и российская «Роснефть» подписали контракт о поставках российской нефти на турецкий нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий SOCAR.

Подписи под документом поставили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Документ подписан на основе заключенного между сторонами 23 августа 2018 года рамочного соглашения. Согласно условиям контракта, с первого декабря 2018 года, в течение одного года, на НПЗ поступит один миллион тонн нефти.

На НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Запуск предприятия запланирован на октябрь 2018 года. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Илькин Шафиев)

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