BP рассказал о ходе разработки месторождения "Шах Дениз-2"

"Мы начали добычу с четырех скважин с платформы "Браво". В течение последующих месяцев мы эти скважины должны очистить. Необходимо время, чтобы понять, какие еще изменения нужно внести и использовать этот опыт при начале добычи с других скважин. Отмечу, что все наши ожидания, связанные с проектом, оправдываются. Мы опережаем график, который определили в начале года", - отметил Джонс.