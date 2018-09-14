Нефтеразведочные работы планируется в Актюбинской области Казахстана

14 сентября 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ойылском районе Актюбинской области начнутся нефтеразведочные работы вблизи реки Ойыл, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Актюбинском областном департаменте экологии, в Ойылском районе может быть обнаружена нефть. Одна из частных компаний получила разрешение на разведочные работы и намерена пробурить скважины в 12 местах.

«Началась подготовка к бурению на территории Баркын кум в Ойылском районе. Компания «Ада» получила 10 государственных экспертиз и будет вести бурение на разведочной территории Егизкара на глубину 600, 850 и 1 450 метров. Разведочные работы будут вестись на расстоянии 700 метров от реки Ойыл и в 2,5 километрах от Баркын кума», - сказал руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.

Отметим, что жители района высказывались против ведения нефтеразведочных работ. Но экологии призывают жителей к спокойствию. «Неизвестно, есть там нефть или нет. Кроме того, разведочные работы будут вестись в удалении от Баркын кума с его уникальной природой. Бурение будет вестись всего в 12 местах. Никакого ущерба пресной воде нанесено не будет», - сказал Иманкулов.

В Ойылском районе хорошо развивается сельское хозяйство. Здесь известный хлебороб Шыганак Берсиев выращивал просо и устанавливал мировые рекорды. Сейчас в песках Баркын кум растут тополя и сосны. Экологи отмечают, что здесь имеются большие запасы пресной воды.

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