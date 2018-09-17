Добыча нефти на крупнейшем месторождении Казахстана увеличится

Добыча нефти на месторождении Кашаган увеличится до 370, 000 баррелей в сутки после ремонта, начало которого запланировано на весну 2019 года. Об этом сообщили Reuters три источника в нефтяных компаниях.

Производство сырья на Кашагане в этом году было нестабильно из-за плановых и внеплановых ремонтов. По состоянию на 14 сентября добыча на Кашагане составляет 44.000 тонн в сутки (349.000 баррелей в сутки), по данным источников.

Консорциум NCOC, управляющий проектом, рассчитывал выйти на уровень добычи нефти на Кашагане в 370.000 баррелей в сутки к концу 2018 года, но отложил эти планы на 2019 год.

В пресс-службе NCOC подтвердили намерение провести ремонт.

"NCOC планирует провести... капитальный ремонт на УКПНиГ (установка комплексной подготовки нефти и газа) Болашак и на Острове D весной 2019 года", - сообщила компания на запрос Рейтер.

"Капитальный ремонт означает полную остановку работ на короткий период времени каждые два-три года для обеспечения безопасности при проведении технических проверок и планового техобслуживания оборудования. Данные работы проводятся на любом проекте освоения нефтяных месторождений и длятся не более нескольких недель", - уточнила пресс-служба, не пояснив, на сколько изменится объем добычи.

Источник в нефтяной компании сообщил, что ремонт начнется с середины апреля и продлится 50 дней.

"Во время ремонта на заводе Болашак планируется пробурить дополнительные скважины для увеличения добычи газа и перевести некоторые добывающие скважины в нагнетательные, что даст увеличение добычи нефти до 370.000 баррелей в сутки", - сказал он.

Компания PSA, дочерняя структура Казмунайгаза, подтвердила планы по ремонту на месторождении, но не уточнила его детали.

"Весной 2019 года действительно предусматривается проведение планового ремонта производственных объектов завода Болашак. Точные даты остановки объектов будут известны позднее, как и ожидаемая продолжительность ремонта", - сообщила пресс-служба компании в письменном ответе на запрос Рейтер.

PSA ожидает достижения уровня добычи до 370.000 баррелей нефти в сутки в течение 2019 года, отметили в компании.

В августе на Кашагане проводился плановый ремонт, во время которого добыча на месторождении была снижена до 26.000-27.000 тонн (206.000-214.000 баррелей) в день .

Кашаган, крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия и самый дорогостоящий мировой нефтяной проект, начал коммерческую добычу нефти в ноябре 2016 года.

Месторождение Кашаган разрабатывает консорциум NCOC, объединяющий итальянскую Eni, американскую ExxonMobil, китайскую CNPC [CNPET. UL], британо-голландскую Royal Dutch Shell RDSa.L, французскую Total, японскую Inpex Holdings Inc и казахстанский Казмунайгаз.

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