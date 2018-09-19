BP подготовила первичный вариант ОВОС по проекту «Центрально-Восточный Азери»

БАКУ /Trend/ - BP подготовила и опубликовала проектный вариант документа по оценке влияния на окружающую среду и социальную сферу проекта «Центрально-Восточный Азери», в рамках соглашения о разделе добычи (PSA) блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

Проект отражает очередной этап разработки контрактной площади АЧГ. В документе рассматриваются потенциальное влияние всех видов деятельности в рамках проекта «Центрально-Восточный Азери» на окружающую среду и социальную сферу и описаны рекомендуемые меры по снижению возможных негативных последствий.

Цель заключается в выявлении и минимизации, и, по возможности, устранении любых неблагоприятных экологических и социально-экономических последствий, которые могут возникнуть в результате проведения работ.

Ожидается, что проект «Центрально-Восточный Азери» будет включать жилой блок и платформу для добычи и бурения, для размещения между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери» на глубине приблизительно 137 метров три новые подводные газовые, нефтяные и водопроводные линии и связанную с ними подводную инфраструктуру, интегрированные подводные энергетические (запасные) и телекоммуникационные кабели, связывающие платформы «Восточный Азери» и «Центрально-Восточный Азери».

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента. (Автор: Илькин Шафиев)

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