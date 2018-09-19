SOCAR привлекает зарубежные компании к поиску новых перспективных структур на Каспии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR достигла договоренностей с рядом зарубежных компаний о выявлении и первичной разведке перспективных структур в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом в ходе мероприятия, посвященного Дню Нефтяника в Азербайджане, сказал в среду президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Говоря о разработке газовых месторождений в Азербайджане, он также отметил, что в 2020 году начнется бурение новой скважины со второй платформы газоконденсатного месторождения "Умид".

"Работы по бурению начнутся в 2020 году. Скважина будет сдана в эксплуатацию в 2021 году", - сказал президент SOCAR.

Отметим, что об открытии месторождения "Умид" SOCAR объявила в 2010 году. Risk-service контракт (контракт с минимальной гарантией возмещения) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид", был подписан между SOCAR и операционной компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited 12 января 2017 года.

По данным SOCAR и по результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку, в 40 километрах от берега.

(Автор: Илькин Шафиев)

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